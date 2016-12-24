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Городские встречи 23.12.16 Константин Катанаев и Сергей Юткин

Победитель международных и всероссийских соревнований и президент федерации восточного боевого единоборства Рязанской области

 

Категория: Городские встречи

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