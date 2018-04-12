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Городские встречи
Городские встречи 12.04.18 Рустем Нуреев
Городские встречи 12.04.18 Рустем Нуреев
Доктор экономических наук, научный руководитель Департамента экономической теории в Финансовом Университете при Правительстве РФ
Категория:
Городские встречи
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