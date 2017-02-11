Новости
Тонуть в мусоре
В Рязани формируют «Карту свалок»
Праздник тех, кого боятся с детства
Музей СССР в Рязани посетили школьники из Франции
А люди в городе гуляют по льду и не считают гололед за беду
Вперёд — в будущее!
Покоряя горы
Видео
Неделя города — новости Рязани 11.02.17
Городские встречи 11.02.17 Евгений Лавренюк
Городские встречи 11.02.17 Владимир Новиков
Русская культура. Истории о… 10.02.17
День города — новости Рязани 10.02.17
Человек в городе 10.02.17
Городские встречи 10.02.17 Геннадий Пашин
Главная
Новости
Видео
Время жить
Вызов принят
Городские встречи
День города
Десятая Муза
Знак качества
Калейдоскоп
Неделя города
О чем молчит время
Русская культура. Истории о…
Человек в городе
Фев 11, 2017
Неделя города — новости Рязани 11.02.17
Фев 11, 2017
Городские встречи 11.02.17 Евгений Лавренюк
Фев 11, 2017
Городские встречи 11.02.17 Владимир Новиков
Проекты
Архивные проекты
ТВ-программа
Телеканал Город
Время выхода на партнёрских каналах
О компании
Реклама
Контакты
Написать нам
Главная
Проекты
Городские встречи
Городские встречи 11.02.17 Владимир Новиков
Городские встречи 11.02.17 Владимир Новиков
Доцент кафедры психиатрии и психотерапии РязГМУ
Категория:
Городские встречи
Похожие записи
Городские встречи
Фев 11, 2017
Городские встречи 11.02.17 Евгений Лавренюк
Городские встречи
Фев 10, 2017
Городские встречи 10.02.17 Геннадий Пашин
Городские встречи
Фев 10, 2017
Городские встречи 10.02.17 Антон Васин