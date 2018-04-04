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Городские встречи 04.04.18 Сергей Перимбаев и Валентин Рыбак

Директор компании “Бизнес системы” и руководитель архитектурного бюро «Капитель», член Союза архитекторов России

Категория: Городские встречи

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