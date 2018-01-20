Неделя города – новости Рязани 20.01.18

– Неожиданный оборот набирает скандал о застолье врачей кардиодиспансера. Общественность требует восстановить специалистов в должности.

– Православные верующие отметили Крещение. Во всех храмах совершили обряд освящения воды. Самые смелые окунулись в прорубь. Теперь их ждут в клубе любителей зимнего плавания.

– Площадь Ленина в Рязани может измениться до неузнаваемости. Какие идеи предлагают урбанисты.

– Родившемуся на Рязанской земле. Памятный знак из рук губернатора области получили 5 семей.