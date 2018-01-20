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Неделя города – новости Рязани 20.01.18
– Неожиданный оборот набирает скандал о застолье врачей кардиодиспансера. Общественность требует восстановить специалистов в должности.
Категория: День города,Неделя города