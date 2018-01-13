Неделя города – новости Рязани 13.01.18

– Очередные аварии на теплотрассах. Сразу три улицы оказались парализованными.

– В России чествуют работников прокуратуры и журналистов. Лучших наградили областными наградами.

– Итоги молочного года по результатам независимого исследования Комсомолки. Кто из производителей – самые ответственные?

– Зима – нелюбимое время для травматологов. Как удержаться на ногах?

– Химические реакции в кранах касимовцев. Жители нескольких домов зимой остаются без горячей воды.