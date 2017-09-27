Смотрите сегодня в информационной программе «День города» в 19.00, 21.30 и 0.00 на «Городском»:
— Автолюбители добились своего? В Рязани внедрена система оплаты парковки наличными деньгами, но оплатить в паркомате ее по-прежнему нельзя.
— Хирурги Центральной России собрались на съезд в Рязани. Обсуждали новые методы лечения.
— В Рязани отметили день рождения основоположника космонавтики. На 160-летие Константина Циолковского приехал его правнук.
— Рязанские аграрии поставили рекорд по сбору зерна. 2 миллиона тонн — наивысший показатель за историю регионального АПК.
День города — новости Рязани 27.09.17
Смотрите сегодня в информационной программе «День города» в 19.00, 21.30 и 0.00 на «Городском»:
Категория: День города