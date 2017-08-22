День города — новости Рязани 22.08.17

Смотрите на канале «Городской» в 19.30, 21.30 и 0.00: — Новый асфальт и платная парковка — вокзал Рязань-2 осмотрел глава РЖД.

— По жести и в ударе. Как стать кузнецом своего счастья, знают рязанские мастера молота и наковальн.

— Когда отсутствие дорог не беда, а развлечение. Под Рязанью прошли гонки по бездорожью.

— «Октябрь: перезагрузка». Чем удивит кинотеатр рязанцев?