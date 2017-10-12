— Таким стало утро четверга — сразу несколько крупных аварий, перевернувшаяся скорая с пациентами и километровые пробки.
— Несанкционированный рынок на Тимакова – кому мешает торговля?
— На застройку в зеленой зоне военного городка обратит внимание губернатор. К нему обратились жители Дягилева в ходе прямой линии.
— В селе Высокое предотвращена экологическая катастрофа. Жители вовремя забили тревогу.
День города — новости Рязани 12.10.17
— Таким стало утро четверга — сразу несколько крупных аварий, перевернувшаяся скорая с пациентами и километровые пробки.
Категория: День города