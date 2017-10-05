День города — новости Рязани 05.10.17

Некоторые темы выпуска:

— 12 миллионов рублей – на эту сумму получили штрафы за платные парковки рязанские водители.

— Когда не знаешь, что подарить… Рязанка в честь грядущего дня рождения Путина выпустила эротический календарь со своими фотографиями.

— Уникальную древнюю богадельню в Рязани удастся спасти. Нашелся инвестор, который сделает из Дашковской богадельни гостиницу.

— Полицейские задержали торговца насваем. У выходца из ближнего зарубежья изъяли более 70 кг опасного вещества.

— На вкус как бумага. Рязанский блогер поедает мухоморы и снимает процесс на видео.