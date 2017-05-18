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День города — новости Рязани 18.05.17
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Городские встречи 18.05.17 Павел Воробьев и Сергей Мунинкин
22:09, 17 мая 2017
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Затяжное строительство
Обманутые дольщики вышли с требованием вернуть им деньги.
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