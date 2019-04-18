Ямочный ремонт – хорошо или плохо

Общая протяжённость автомобильных дорог в Рязани больше 15 тысяч километров. И, по признанию местных жителей, большая часть из них скорее плохая, нежели хорошая. И дороги ремонтируют, порой капитально. Но чаще всего происходит ремонт именно ямочный – оно и понятно, зачем целую трассу перекрывать ради пары небольших выбоин. Вот только что ямочный, что капитальный ремонт порой, по признанию местных жителей, оставляет желать лучшего.