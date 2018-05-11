Впервые в истории Россия не прошла в финал Евровидения

Сегодня определился состав тех, кто будет бороться за главную награду песенного конкурса. Представительница России, Юлия Самойлова, из этой гонки выбыла. По итогам второго полуфинала в финал «Евровидения-2018» вышли Сербия, Молдавия, Венгрия, Украина, Швеция , Австралия, Норвегия, Дания, Словения и Голландия.

Юлия Самойлова выступала с песней I Won’t Break, что переводится с английского как “Я не сломаюсь”, но ее выступление не оценили.

Это первый в истории “Евровидения” случай, когда Россия не вышла в финал. В Сети уже стали появляться первые возмущенные комментарии поклонников конкурса. Они считают решение политизированным и предрешенным.

Российские зрители все равно смогут увидеть финал конкурса, который пройдет в Лиссабоне, 12 мая. Победителя определят путем сложения голосов жюри в каждой стране и телеаудитории.