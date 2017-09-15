Внимание, штормовое предупреждение!

По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в связи с прохождением фронтальной зоны, в ближайшие 1-3 часа с сохранением в вечернее время 15 сентября и ночное время 16 сентября на территории Рязанской области местами ожидается сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.

В ближайший 1-3 часа с сохранением вечером 15 сентября и ночью 16 сентября в связи с прохождением фронтальной зоны, в Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Тверской, Костромской, Московской областях и г. Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.

Уважаемые рязанцы! Соблюдайте простые правила безопасности: не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничьте время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время держите наготове электрический фонарь, не пользуйтесь для освещения открытым огнем – это опасно и может стать причиной пожара.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь – 101.

