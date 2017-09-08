Внимание, метеопредупреждение!

По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» ночью и утром 8 сентября на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью до 200-500 метров.

При тумане возникают такие факторы опасности как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.

Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо:

-лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;

-пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;

-водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;

-водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;

Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. Обратите внимание, что в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге.