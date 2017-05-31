Внимание, метеопредупреждение!

По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайшие 1-3 часа на территории Рязанской области, начиная с западных районов, местами ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра порывами 15-20 м/с. Явления сохранятся до конца суток 31 мая, ночью, утром и в первой половине дня 1 июня. В вечернее время 31 мая в отдельных районах град.

Единый телефон экстренных служб — 112.

Гидрометцентр России также сообщает об потенциально опасной погоде. Уровень погоды на 31 мая и 1 июня в Рязанском регионе — жёлтый. До конца суток 31 мая по региону пройдут дожди и грозы со шквалистым ветром, возможен град. 1 июня ветер усилится, вероятность сильных гроз, ливневых дождей и града останется.