Внимание, метеопредупреждение!

По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ночь на 7 и 8 января на территории Рязанской области ожидается мороз -25,-30 градусов. 7 января на территории Рязанской области сохранится дальнейшее понижение среднесуточной температуры воздуха на 5-10ºС по сравнению с предыдущими сутками.

Уважаемые рязанцы! Соблюдайте простые правила безопасности. Крайне опасно использовать для обогрева неисправные приборы, камины, пользоваться открытыми источниками огня. Отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от легковоспламеняющихся предметов, таких как постельное белье и мебель. Необходимо соблюдать осторожность при использовании печного отопления, своевременно проводить ремонт печей и следить за их исправностью.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь – 101.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.