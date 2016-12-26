Внимание, метеопредупреждение!

По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» ночью и днём 27 декабря на территории Рязанской области ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь), усиление юго-западного ветра порывами до 13-18 м/с, местами метель, налипание мокрого снега, гололед, ухудшение видимости до 500-1000 м. На дорогах гололедица.

Уважаемые рязанцы! Соблюдайте простые правила безопасности: не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничьте время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время держите наготове электрический фонарь, не пользуйтесь для освещения открытым огнем – это опасно и может стать причиной пожара.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь – 101.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.