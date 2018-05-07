Владимир Путин вступил в должность президента

Владимир Путин, переизбранный на новый президентский срок, вступил в должность главы государства.

Церемония инаугурации стала для него четвертой. Руководить страной он будет следующие шесть лет. Инаугурация прошла в Большом Кремлевском дворце, ее посетили более пяти тысяч человек. Путин принес присягу на Конституции и выступил с обращением к россиянам.

Наша телекомпания транслировала Торжественную церемонию вступления в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина на нашем сайте и в социальных сетях.

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