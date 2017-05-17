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В Рязани открылась первая диспетчерская служба для инвалидов по слуху
В Рязани открылась первая диспетчерская служба для инвалидов по слуху
Благодаря службе жизнь слабослышащих значительно упростится.
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