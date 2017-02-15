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В Рязань приехал новый губернатор
В Рязань приехал новый губернатор
В Областной Думе состоялось знакомство с чиновником из Калуги.
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«Всем — спасибо, всем — работать»