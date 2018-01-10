В Рязань начали поступать первые единицы подвижного состава, которые ГУП «Мосгортранс» безвозмездно передает для нужд Рязанской области в рамках соглашения с Правительством региона и администрацией города. В частности, в настоящее время в депо МУП «УРТ» прибыли все 10 троллейбусов, в «Автоколонну №1310» – 9 из 20 автобусов, остальные приедут в Рязань до конца этой недели.

Все машины поступают на площадки «Управления Рязанского троллейбуса» и «Автоколонны №1310», где их обследуют сотрудники муниципальных предприятий. По результатам техосмотра подвижной состав будет принят на баланс и выпущен на маршруты областного центра.

Процедуру приемки планируется завершить до конца января, с тем, чтобы в феврале 2018 года поступившие машины вышли на линию. Как уточняют в управлении транспорта, в настоящее время завершается работа по определению конкретных маршрутов регулярных перевозок, которые будут обслуживать эти автобусы и троллейбусы.

В Рязань начали поступать троллейбусы и автобусы ГУП «Мосгортранс» 1 из 5