В Подмосковье и соседних регионах в ближайшие дни выпадет первый снег

В Москве в ближайшие дни может пойти первый мокрый снег, особенно ночью и утром, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Не исключено, что первые снежинки могут закружить в ближайшие дни, пятницу и субботу, когда у нас прогнозируются осадки. Температура для этого уже достаточно низкая, особенно ночью или в утренние часы. И если низкая температура совпадет с осадками, то возможны первые снежинки. Но точно спрогнозировать такое сложно», – сказала Макарова.

Бабье лето закончилось, и началась золотая осень. Погоду на следующей неделе будет определять антициклон, которому сопутствуют ветер, осадки и влажность.

«Но это еще не зима, совершенно нормальное явление, когда волны тепла сменяются волнами холода. И если в предстоящие дни температура будет немного ниже нормы, это не страшно. Впереди обязательно еще будут периоды потепления», – добавила Макарова.

В ближайшие дни ночью в Москве будет плюс 4-7 градусов, по области — 1-7. Днем в столице 8-11, в Подмосковье — 6-11 градусов. В воскресенье облаков станет меньше, и ночью воздух в Москве остынет до нуля — плюс двух, по области – до минус трех – плюс двух. Днем максимальная температура в столице 8-10 градусов, в Подмосковье — 6-11. В начале новой недели погода существенно не изменится.