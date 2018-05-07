В Кремле пройдет инаугурация Владимира Путина

Владимир Путин, избранный на новый срок президентом Российской Федерации, вступит в должность главы государства в понедельник. Это церемония инаугурации станет для него четвертой в политической карьере.

Выборы президента России состоялись в марте. Путин набрал 76,69% голосов. За действующего президента, по итоговым данным ЦИК, проголосовали 56 миллионов 430 тысяч 712 избирателей.

Церемония начнется незадолго до полудня. Знаменосцы Роты почетного караула государственного флага пронесут Штандарт президента, Конституцию и Знака президента через Георгиевский, затем Александровский залы, после чего установят их в Андреевском зале.

Экземпляр Конституции размещается по правую руку на трибуне, а знак — по левую. Туда же поднимаются председатель Конституционного суда и спикеры Совета Федерации и Госдумы.

Избранный глава государства прибывает в Большой Кремлевский дворец за пять минут до начала церемонии, с ударами курантов он поднимается к трибуне. Там избранный глава государства кладет правую руку на Конституцию и произносит текст присяги, после чего президент считается вступившим в должность.

Председатель Конституционного суда объявляет о вступлении главы государства в должность и вручает ему символы власти. В зале зазвучит гимн, а над резиденцией поднимают дубликат штандарта президента. После этого он обратится к гражданам с речью.

В конце церемонии со стороны Кремлевской набережной артиллерийские орудия производят 30 торжественных залпов холостыми зарядами. После чего глава государства принимает парад президентского полка на Соборной площади.

Список гостей церемонии определяется службой протокола президента. На инаугурации обязательно должны присутствовать члены кабмина, парламентарии, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда и дипломатический корпус.

Среди приглашенных на церемонию сопредседатели избирательного штаба Путина, супруга первого президента России Наина Ельцина, музыкант Юрий Башмет, хоккеист Илья Ковальчук, режиссер Карен Шахназаров, экс-мэр Москвы Юрий Лужков.

Дресс-код мероприятия предусматривает строгие темные костюмы для мужчин, платья обычной длины для женщин, военным предписано надеть парадную форму с орденами и медалями.

Начало трансляции церемонии запланировано на 12.00, она продлится около часа. Инаугурацию покажут “Первый канал”, “Россия 1”, “Россия 24”, НТВ, ОТР и МИР, а также в интернете.

Кроме этого, трансляцию инаугурации будут вести “Вести FM”, “Радио России” и “Маяк”.

По материалам РИА Новости