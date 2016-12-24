Указ об объявлении траура в связи с авиационной катастрофой, происшедшей в Краснодарском крае

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «Об объявлении траура в связи с авиационной катастрофой, происшедшей в Краснодарском крае».

В результате авиационной катастрофы самолёта Ту-154, происшедшей 25 декабря 2016 года в районе города Сочи Краснодарского края, имеются многочисленные жертвы.

Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю:

1. Объявить 26 декабря 2016 года днём траура в Российской Федерации.

2. В день траура на всей территории страны приспустить Государственные флаги Российской Федерации.

3. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

4. Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.