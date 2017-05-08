Трансляция парада Победы 9 мая на сайте

Специально для наших посетителей сайта, мы запустили онлайн трансляцию вебкамеры на площади Ленина. Посмотреть её можно уже сейчас по ссылке — gorod62.tv/webcamera.html. 9 мая вы увидите парад Победы и шествие Бессмертный Полк. Вебкамера работает круглосуточно, и в любой момент вы сможете посмотреть, что в данный момент происходит в городе, на площади Ленина.

Напоминаем, что Парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнётся в 10:00 на площади Победы, а затем пройдёт по площади Ленина.