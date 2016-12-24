Трагедия над морем. Кто виноват в гибели доктора Лизы и артистов?

Комиссия Минобороны и следователи Главного военного следственного управления (ГВСУ) разбираются в причинах крушения ведомственного самолёта Ту-154 над Чёрным морем, жертвами которого, по предварительным данным, стали 92 человека. Обломки лайнера уже нашли в 1,5 км от береговой линии Сочи и сейчас поднимают со дна.
Авиакатастрофа произошла в 5:40 по московскому времени. Примерно через три минуты после взлёта из аэропорта Адлера Ту-154 пропал с экранов радаров. В это время он набирал высоту. Никаких сигналов тревоги экипаж самолёта не подавал.
Этот борт должен был дозаправиться в Моздоке, однако там была плохая погода — облачность и –7 градусов. Диспетчеры направили его в Адлер.
Известно, что Ту-154 вела 32-летняя женщина-диспетчер Черноморского центра организации воздушного движения — Юлия Самодурова. Она стала последней, кто разговаривал с командиром экипажа по радиосвязи перед тем, как лайнер рухнул в воду. Потерпевшим крушение Ту-154 управлял опытный пилот, лётчик первого класса Роман Волков.
Официальный представитель военного ведомства России сообщил, что фрагменты корпуса самолёта Ту-154, рухнувшего в Чёрное море, обнаружены у черноморского побережья Сочи. Обломки находятся на глубине около 70 метров.
Вскоре спасатели начали находить и тела погибших.
На борту Ту-154 находились 92 человека: 64 музыканта из ансамбля имени Александрова, девять журналистов, в списке пассажиров значатся трое журналистов НТВ: корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов. Также на борту находилась съёмочная группа Первого канала — корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов и корреспонденты телеканала Звезда, восемь военнослужащих в чине от капитана до генерала, два чиновника и представитель Международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка , широко известная как доктор Лиза. Самолётом управляли восемь членов экипажа.
Также на борту находился художественным руководитель хора имени Александрова генерал-лейтенант Валерий Халилов, директор Департамента культуры Минобороны Антон Губанков, который раньше работал министром культуры Московской области.