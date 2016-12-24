Трагедия над морем. Кто виноват в гибели доктора Лизы и артистов?

Следственная группа рассматривает несколько версий крушения самолёта Минобороны Ту-154 на Чёрным морем. Среди них техническая неисправность самолёта, некачественное топливо и другие версии.

Комиссия Минобороны и следователи Главного военного следственного управления (ГВСУ) разбираются в причинах крушения ведомственного самолёта Ту-154 над Чёрным морем, жертвами которого, по предварительным данным, стали 92 человека. Обломки лайнера уже нашли в 1,5 км от береговой линии Сочи и сейчас поднимают со дна.

Авиакатастрофа произошла в 5:40 по московскому времени. Примерно через три минуты после взлёта из аэропорта Адлера Ту-154 пропал с экранов радаров. В это время он набирал высоту. Никаких сигналов тревоги экипаж самолёта не подавал.

Этот борт должен был дозаправиться в Моздоке, однако там была плохая погода — облачность и –7 градусов. Диспетчеры направили его в Адлер.

Известно, что Ту-154 вела 32-летняя женщина-диспетчер Черноморского центра организации воздушного движения — Юлия Самодурова. Она стала последней, кто разговаривал с командиром экипажа по радиосвязи перед тем, как лайнер рухнул в воду. Потерпевшим крушение Ту-154 управлял опытный пилот, лётчик первого класса Роман Волков.