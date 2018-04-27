Телекомпания Город теперь и в ТамТам

Заблокировали Telegram? Не страшно! Мы стали ещё ближе! ТамТам — бесплатный Российский мессенджер для комфортного и повседневного общения, и специально для наших зрителей мы открыли в нём новостной канал! Для этого нужно зайти в приложение ТамТам и найти нас в поиске по никнейму gorod62tv или просто перейти по ссылке https://tt.me/gorod62tv

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