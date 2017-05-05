Сталинград глазами художников

В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике открылась выставка «Сталинград 1942-1943 гг. глазами художников». Экспонаты, вошедшие в её состав, предоставил Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва». Экспозиция включила в себя более 80-ти рисунков, созданных художниками-фронтовиками: здесь и портреты участников Сталинградской битвы, и жанровые сценки, на которых улицы Сталинграда, военная техника, разрушенные здания. Кроме того, на выставке представлены рисунки, сделанные рукой немецких военных. Больше информации вы узнаете в программе День Города.