“Сосновый бор”. Продолжение

История, которая больше года разворачивалась вокруг главной здравницы региона – санатория «Сосновый бор», казалось бы, завершилась на благоприятной ноте – его передали в собственность региона и пообещали восстановить. Как говорится, обещанного три года. Однако через три года мы рискуем увидеть на месте здравницы – руины. В каком состоянии находится санаторий сейчас и похоже ли, что его собираются восстанавливать – ответы на эти вопросы вы узнаете завтра, 8 мая, в программе “День Города”.