Снег растаял вместе с асфальтом

Наступившая весна радует горожан теплом и солнышком, а вот автомобилистам в это время года приходится несладко. Вместе со снегом буквально на глазах тает асфальт, и опасность покалечить любимый автомобиль возрастает в разы. Тема дураков и дорог для России в общем – тема вечная, для Рязани в частности – тема больная. Несмотря на прогресс, шагнувшись далеко вперед, не изобрели еще такого асфальта, который бы приняла наша земля. Чтобы обозначить масштабы проблемы, наша съемочная группа устроила небольшой рейд по Рязани.
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