С хорошим настроением сделал свой выбор Сергей Пупков

Очередной кандидат на пост Губернатора Рязанской области сделал свой выбор. Сергей Пупков (Справедливая Россия) проголосовал на избирательном участке в Технологическом колледже на Введенской улице. После того, как Сергей Пупков опустил бюллетень, он заявил, что всегда голосует с хорошим настроением. Избирателем он советует поступить аналогично. Также Сергей Пупков обеспокоен неудачным временем для Единого дня голосования. По его мнению, лучше проводить выборы в ноябре.