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Рязанцев призывают помочь в строительстве храма
Рязанцев призывают помочь в строительстве храма
В селе Шацкого района уже есть фундамент и возведены стены.
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