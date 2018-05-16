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Рязань стала центром внутреннего медицинского туризма

Рязань стала центром внутреннего медицинского туризма

По результатам 2017 года Рязань стала самым посещаемым городом России благодаря развитию медицинского туризма, и есть основания полагать, что эта тенденция сохранится в этом году. Многие жители столицы и Московской области, планирующие организацию пляжного или экскурсионного тура с onlinetours.ru, предпочитают укреплять здоровье в отечественных клиниках и центрах красоты. Образцовый уровень сервиса в медучреждениях Рязани наравне с доступной ценовой политикой и транспортной доступностью региона гарантирует городу нескончаемый поток туристов, готовых после обследований и лечения насладиться местными красотами.

Стоматология наиболее востребована

Развитие туристической привлекательности Рязани продолжается много лет, но медицинское направление стало пользоваться повышенным спросом недавно. Несмотря на серьезную конкуренцию клиник в Москве, ценовая политика многих медицинских учреждений остается завышенной, с чем не готовы мириться не только жители, но и гости столицы. Рязань, находящаяся в трех часах езды, предлагает отличную альтернативу в форме первоклассного обслуживания и привлекательного прайса. Конечно, для решения тревожных медицинских проблем россияне предпочитают обращаться к московским врачам, поэтому в регионе востребованы только некоторые медицинские направления — стоматология, косметология, гинекология, урология, пластическая хирургия.
Согласно данным, озвученным экспертно-аналитическим центром РАНХиГС, к врачам Рязани приезжают не только россияне из столицы, но и граждане Вьетнама, Китая, Японии и Южной Кореи. Показательно, что услугами российской медицины заинтересовались и некоторые европейцы, в частности из Германии и Финляндии. И если экскурсионные путевки в регион, доступные для заказа на странице ryazan.onlinetours.ru, пока пользуются стабильным спросом, то востребованность медицинских туров в Рязань стремительно растет, что объясняется действием «сарафанного радио» и ценовой разницей, играющей на руку бережливым туристам (в долларовом эквиваленте медицинское обслуживание за рубежом обходится на 80 % дороже, чем в России при аналогичных показателях качества услуг).

В приоритете — введение системы tax free и реклама

Громкий успех Рязани на поприще медицинского туризма может быстро нивелироваться на фоне растущей активности других городов — Санкт-Петербурга, Воронежа, Владимира, Новосибирска и, конечно же, Москвы. Эксперты считают, что местным клиникам следует повышать качество обслуживания, заказывать рекламные кампании на зарубежных тематических сайтах, а руководству Рязани — инициировать введение системы tax free, предусматривающей возможность возвращения части стоимости услуг в медучреждении или при пересечении границы. В прошлом году по инициативе главы Рязанской области Николая Любимова был создан атлас медицинских услуг для россиян, и адаптация этого справочника для интуристов также является приоритетной задачей местной власти.

Категория: Новости

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