Региональным каналам разрешат продлить рекламу «бегущей строкой»

Минкомсвязь внесла в Госдуму законопроект, который предлагает увеличить продолжительность рекламы на региональных телеканалах способом «бегущей строки». Как говорится в пояснительной записке к документу, это позволит каналам получать дополнительные доходы за счет увеличения объема рекламы.

В настоящее время общая продолжительность любой рекламы на ТВ не может превышать в общей сложности 15% времени вещания в течение часа. Законопроект предусматривает, что для телеканалов, распространяемых менее чем в половине субъектов, дополнительно можно будет пускать рекламу «бегущей строкой».

Предусматривается, что такая реклама не сможет превышать 5% времени вещания в течение часа сверх общей продолжительности (т.е. может быть увеличена до 20% времени вещания в течение часа), а в информационных и информационно-развлекательных передачах – 15% сверх общей продолжительности рекламы и продолжительности рекламы, установленной для региональных телеканалов (35% времени вещания в течение часа).

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 28 сентября 2017 года.

Напомним, что власти задались вопросом об увеличении объема рекламы в эфире региональных телеканалов за счет «бегущей строки» еще в прошлом году. Минкомсвязь представила соответствующий законопроект весной 2017 года.

По материалам Cableman.ru