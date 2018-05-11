Проблемы свалок

Что мы пьем, что едим и чем дышим? – пожалуй, эти вопросы интересуют каждого, так как все мы понимаем – экологическую ситуацию в отдельных регионах нашей страны можно запросто назвать опасной для здоровья нации. На вопросы экологии свое внимание обращает и президент. При вступлении в должность Владимир Путин подписал программу развития, которая предполагает в том числе, и ликвидацию в стране всех выявленных несанкционированных свалок в границах городов к 2024 году. Однако полигоны, работающие санкционированно, не всегда действуют в рамках российского законодательства. Таких примеров немало, в том числе и в Рязанской области. Продолжение в нашем специальном репортаже.