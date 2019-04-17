Проблемные перекрестки

Платить за перекрестки. Именно такой эксперимент решили провести в России, чтобы снизить число пробок. Авторы считают, что это поможет разгрузить дороги в часы пик на 10%, а водители начнут более тщательно выбирать маршрут. Отмечается, что специальные устройства установят на наиболее оживленных перекрестках. Идею реализуют в Нижнем Новгороде, Липецке и Ульяновске. Однако в Рязани сначала нужно разобраться с самими перекрестками.