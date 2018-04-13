Полигон ТБО в Турлатово

В 2013 году губернатор Рязанской области Олег Ковалёв велел закрыть полигон ТБО, который находится в Турлатово, однако он функционирует до сих пор. По всем нормативным актам эта свалка не должна работать, и экологи совместно с правозащитниками уже несколько лет пытаются добиться её закрытия. Беспокоит полигон и местных жителей, которые вынуждены дышать воздухом, который, перенасыщен отравляющими химическими соединениями. Накануне на свалку вновь привезли мусор.