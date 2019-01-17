Подробности гибели Светланы Лебедевой

Число погибших в ДТП по статистике уменьшается. В прошлом году в таких авариях погибли 56 человек, показатель почти на два процента ниже, чем в 2017-ом. Между тем, такие аварии больше всего шокируют. В новогодние каникулы сбили 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу по светофору. Сейчас идет расследование аварии, в которой погибла преподаватель кафедры журналистики РГУ им. С.А. Есенина. Мы встретились с родственниками Светланы Лебедевой.