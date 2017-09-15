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Почти неделю в лесу в Спасском районе ищут пропавшего грибника

На поиски вышли полсотни спасателей и добровольцев.

Категория: Анонсы,Новости

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