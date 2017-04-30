Первомайская трансляция на сайте

Хорошая новость для тех, кто не сможет присутствовать на Первомайской демонстрации. Специально для наших посетителей сайта, 28 апреля мы запустили онлайн трансляцию вебкамеры на площади Ленина. Посмотреть её можно уже сейчас по ссылке — gorod62.tv/webcamera.html. Также там можно увидеть парад Победы 9 мая и шествие Бессмертный Полк. Вебкамера работает круглосуточно, и в любой момент вы сможете посмотреть, что в данный момент происходит в городе, на площади Ленина.

Также 28 апреля, для всех гостей нашего сайта, запущен прямой эфир телеканала Городской. Самые яркие события нашего города теперь 24 часа и 7 дней в неделю. Любые передачи, сериалы, документальные фильмы, а главное новости нашего города можно увидеть на специальной странице нашего сайта — gorod62.tv/online.html. Узнать программу передач телеканала можно нажав на кнопку в меню ТВ-ПРОГРАММА.