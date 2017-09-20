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Паркоматы в Рязани установлены с нарушением Закона о защите прав потребителей

Горожане готовят обращение в прокуратуру.

Категория: Анонсы,Новости

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