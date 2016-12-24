Опубликован список журналистов, находившихся на борту Ту-154 МО РФ

Сегодня в акватории Чёрного моря потерпел крушение самолёт Минобороны РФ. На борту Ту-154 находилось 92 человека. Среди пассажиров были журналисты Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда».
Первый канал:
- Корреспондент Дмитрий Рунков;
- Оператор Вадим Денисов;
- Звукооператор Александр Сойдов.
НТВ:
- Корреспондент Михаил Лужнецкий;
- Оператор Олег Пестов;
- Звукооператор Евгений Толстов.
Телеканал «Звезда»:
- Корреспондент Павел Обухов;
- Оператор Александр Суранов;
- Помощник оператора Валерий Ржевский.
Напомним, самолёт Минобороны РФ упал в Чёрное море рано утром 25 декабря. Спецслужбы уже исключили версию теракта на борту.