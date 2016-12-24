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Опубликован список журналистов, находившихся на борту Ту-154 МО РФ

Сегодня в акватории Чёрного моря потерпел крушение самолёт Минобороны РФ. На борту Ту-154 находилось 92 человека. Среди пассажиров были журналисты Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда».

 

 

 

Первый канал:

  1. Корреспондент Дмитрий Рунков;
  2. Оператор Вадим Денисов;
  3. Звукооператор Александр Сойдов.

 

 

НТВ:

  1. Корреспондент Михаил Лужнецкий;
  2. Оператор Олег Пестов;
  3. Звукооператор Евгений Толстов.

 

 

Телеканал «Звезда»:

  1. Корреспондент Павел Обухов;
  2. Оператор Александр Суранов;
  3. Помощник оператора Валерий Ржевский.

Напомним, самолёт Минобороны РФ упал в Чёрное море рано утром 25 декабря. Спецслужбы уже исключили версию теракта на борту.

Категория: Новости

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