Опубликован список журналистов, находившихся на борту Ту-154 МО РФ

Сегодня в акватории Чёрного моря потерпел крушение самолёт Минобороны РФ. На борту Ту-154 находилось 92 человека. Среди пассажиров были журналисты Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда».

Первый канал:

Корреспондент Дмитрий Рунков; Оператор Вадим Денисов; Звукооператор Александр Сойдов.

НТВ:

Корреспондент Михаил Лужнецкий; Оператор Олег Пестов; Звукооператор Евгений Толстов.

Телеканал «Звезда»:

Корреспондент Павел Обухов; Оператор Александр Суранов; Помощник оператора Валерий Ржевский.

Напомним, самолёт Минобороны РФ упал в Чёрное море рано утром 25 декабря. Спецслужбы уже исключили версию теракта на борту.