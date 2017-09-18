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Официально губернатор — торжественная церемония инаугурации прошла в театре драмы

Николаю Любимову подарили две иконы Николая Чудотворца.

Категория: Анонсы,Новости

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