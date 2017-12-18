Законопроект об увеличении “бегущей строки” прошел второе чтение в Госдуме

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий увеличение продолжительности рекламы на региональном ТВ за счет “бегущей строки”. За принятие проголосовали 316 депутатов, говорится в сообщении парламента.

Законопроект был внесен в Госдуму Минкомсвязью. Глава думского комитета по информполитике Леонид Левин обещал, что парламентарии постараются принять его до конца 2017 года.

В настоящее время общая продолжительность любой рекламы на ТВ не может превышать в общей сложности 15% времени вещания в течение часа. Законопроект предусматривает, что дополнительно на региональных каналах можно будет пускать рекламу “бегущей строкой” – но не более чем на 5% времени вещания в течение часа сверх общей продолжительности, а в информационных и информационно-развлекательных передачах – не более 15%. Такая мера призвана поддержать региональное телевидение.