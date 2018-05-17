Законопроект о “22-й кнопке” представлен экспертам Госдумы

Законопроект, который закрепляет “22-ю кнопку” на телевизионном пульте за муниципальными каналами, был представлен на встрече депутатов Госдумы, представителей Ассоциации городских телерадиовещателей и руководителей муниципальных каналов из нескольких регионов России. Документ разработан экспертами Народного фронта (ОНФ), говорится в сообщении организации.

Документ предлагает ввести понятие “обязательный общедоступный телеканал муниципального образования” и предоставить таким каналам 22-ю позицию в сетке вещания на территории муниципального образования. В 2016 г. аналогичный законопроект предоставил 21-ю позицию в сетке вещания для общедоступных региональных телеканалов. Основной критерий, по которому муниципальные каналы смогут претендовать на кнопку, останется таким же, как и для телеканалов субъектов РФ: эфир должен на 75% состоять из национальной продукции – программ на языках народов России, которые созданы гражданами РФ.

Муниципальные телеканалы должны будут выделить не менее 50% эфирного времени в своих информационных программах на освещение местных тем. При этом доля информационных, информационно-просветительских и информационно-аналитических программ должна будет занимать не менее 15% вещания. Эти критерии позволят отсечь от участия в конкурсе развлекательные телеканалы и сделать акцент на освещении общественно-политической жизни и социальной сферы конкретного муниципалитета, считают в ОНФ.

“По итогам обсуждения члены экспертного совета и представители муниципальных телеканалов решили поддержать законопроект и следующим этапом провести консультации с Минкомсвязью России. Поэтому в течение недели мы направим законопроект в это министерство. Аналогичный закон о закреплении 21-й кнопки за региональными телеканалами показал свою эффективность. Поэтому мы рассчитываем, что консультации с заинтересованными сторонами по нашим поправкам в закон о СМИ удастся завершить в самой ближайшей перспективе, после чего мы планируем внести законопроект на рассмотрение парламента”, – отметила руководитель координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме Наталья Костенко.

Отметим, вопрос закрепления “22-й кнопки” за муниципальными каналами поднимался неоднократно после того, как было решено закрепить “21-ю кнопку” за региональными вещателями. В Минкомсвязи ранее заявляли, что делать этого не планируют, поскольку это сопряжено с целым рядом проблем, в том числе и большим количеством муниципалитетов в стране. Тем не менее, президент Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2018 года рассмотреть целесообразность подобного нововведения.