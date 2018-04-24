Владимир Путин поручил рассмотреть закрепление “22-й кнопки” за муниципальным ТВ

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть целесообразность закрепления “22-й кнопки” за муниципальными телеканалами – по аналогии с тем, как “21-я кнопка” закреплена за обязательными общедоступными региональными каналами. Соответствующее поручение было сделано по итогам работы медиафорума региональных и местных СМИ, сообщает сайт Кремля.

“Рассмотреть целесообразность определения обязательного общедоступного телеканала для каждого муниципального образования и трансляции такого телеканала на 22-й позиции в сетях связи, эксплуатируемых оператором обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов на территории соответствующего муниципального образования”, – говорится в поручении.

Выполнить поручение правительству необходимо до 1 июля 2018 года. Этот вопрос поднимался неоднократно после того, как региональные каналы оказались на “21-й кнопке”. Год назад, однако, в Минкомсвязи заявляли, что не планируют этого делать. Замглавы ведомства Алексей Волин заявлял, что министерство выступает против постоянного “переиначивания” нормативной среды: “Невозможно жить в условиях, когда вы принимаете закон, через год к этому закону делаете одно добавление, еще через год — еще одно и так до бесконечности”. Он также отметил, что каждый бесплатный канал является дополнительной нагрузкой для операторов, а сама процедура выбора муниципальных каналов может затянуться на неопределенный срок.

Также Путин поручил кабмину проработать изменения в законодательство для обеспечения технической возможности приема сигнала эфирного ТВ в населенных пунктах, расположенных вне зоны наземного вещания, а также для малоимущих граждан. Срок этого поручения – также 1 июля. Что касается этой меры, то в отрасли ранее заявляли о возможности обеспечить полное покрытие цифровым ТВ за счет спутниковой связи.