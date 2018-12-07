Местные телеканалы не берут в «цифру»

Татарстанские вещатели требуют создать региональные мультиплексы по всей России.

В Татарстане настаивают на создании региональных цифровых мультиплексов по всей России, куда могли бы войти республиканские, городские и районные телеканалы после отключения аналогового вещания. С таким предложением вчера выступил гендиректор татарстанского АО «Телерадиокомпания “Новый век”» (ТНВ) Ильшат Аминов, который обеспокоен тем, что с переходом на цифровое телевидение местные власти потеряют связь с населением при «проведении выборной кампании и претворении в жизнь непростых социальных реформ». Заместитель министра цифрового развития России Алексей Волин заявил, что возможность создания региональных мультиплексов федеральный центр пока не рассматривает. Местным компаниям могут лишь предложить «несколько часов на врезки» в цифровом эфире Общественного телевидения России (ОТР).



Вчера в Казани прошло заседание «О переходе с аналогового на цифровое телевещание в РФ» с участием представителей Совета федерации и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России под председательством спикера Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина. На заседании гендиректор ТНВ, депутат Госсовета Ильшат Аминов заявил о «недолгой жизни» региональных и местных телеканалов, которые не вошли в первый и второй цифровые мультиплексы. Он пояснил, что несмотря на то, что принято решение о продолжении вещания местных каналов в аналоге, власти не смогут «заставить наших телезрителей работать на “лампочке Ильича”, когда есть современные потрясающие источники света». Кроме того, он посетовал, что новые антенны, которые устанавливают в многоквартирных домах, уже не принимают необходимый аналоговый сигнал: «Аналоговое телевидение будет, возможности смотреть его не будет». Господин Аминов считает, что у регионов «не остается надежных каналов между властью и населением»: «В цифре регионов нет, аналог практически уходит, охват районной печати снижается». «Я говорил с коллегами. Они уже готовы печатать и расклеивать по столбам в деревнях листовки, чтобы как-то достучаться до людей, или отправлять глашатаев на поселковые сходы», — пожаловался глава ТНВ.

Ильшат Аминов подчеркнул, что местные телеканалы могут «заставить чиновников поставить фонарь на улице, отремонтировать крышу школы», а, кроме того, они необходимы при «проведении выборной кампании и претворении в жизнь непростых социальных реформ». «С каждым днем мне задают все больше вопросов из районов республики: а почему в пакете эфирного цифрового телевидения нет родного телеканала, вещающего на родном языке?» — посетовал он. Господин Аминов предложил «узаконить» региональные цифровые мультиплексы, выдав лицензии местным компаниям, чтобы они не остались «за бортом»: «Есть регионы, где все уже готово для запуска третьего и четвертого мультиплексов в HD-формате». Также он считает необходимым обязать кабельных операторов «закрепить 22-ю кнопку» за районными и местными телеканалами по всей России.

В то же время, комментируя предложения Ильшата Аминова, господин Волин дал понять, что создание регионального мультиплекса пока не планируется: «Слона надо есть по частям. Мы только запустили второй мультиплекс полноценно, а теперь еще и третий давайте». Чиновник сообщил, что сейчас «прорабатывается вопрос» о том, чтобы «предусмотреть несколько часов на региональные врезки» в сетке вещания ОТР, которое входит в первый мультиплекс: «В цифровом телевидении мы рассматриваем возможность появления региональных вещателей в составе ОТР».

В заключении Фарид Мухаметшин заявил, что вопрос с региональным телевидением «остается открытым».

Напомним, Россия окончательно переходит на цифровое вещание со следующего года. Телезрители будут смотреть 20 телеканалов в высоком качестве. 11 февраля 2019 года аналоговый сигнал отключат в семи регионах страны, в том числе Рязани и области.