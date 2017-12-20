Госдума приняла законопроект об увеличении рекламы на региональном ТВ

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект об увеличении рекламы на региональных телеканалах за счет “бегущей строки”.

Поправки разрешают увеличить продолжительность подобной рекламы в пределах 5% времени вещания в течение часа в дополнение к уже разрешенной продолжительности рекламы. Отдельно в информационных и развлекательных телепередачах дополнительная продолжительность совмещения “бегущей строки” допускается в пределах 15% времени вещания в течение часа сверх нормы.

Принятые изменения касаются телеканалов, которые в соответствии с лицензией на вещание распространяются на территориях менее чем половины субъектов России.

Законопроект был внесен в Госдуму осенью 2017 года Минкомсвязью. В думском комитете по информполитике поправки поддержали и обещали принять их до конца года.

“В настоящее время этот формат востребован у рекламодателей, особенно у малого и среднего бизнеса, который не всегда имеет возможность оплачивать производство видеороликов и размещать их на телеканалах. На интересы телезрителей данная мера не окажет существенного воздействия, а для телеканалов станет дополнительным доходом”, — сообщал глава комитета Леонид Левин.