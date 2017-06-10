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Наша телекомпания поздравляет сотрудников пресс-службы УМВД России

Телекомпания «Город» поздравляет сотрудников пресс-службы УМВД России по Рязанской области с профессиональным праздником. Благодаря их работе мы с вами узнаем многое о преступном мире и о том, как добро побеждает зло. В свою очередь мы стараемся всячески содействовать пресс-службе и информировать наших телезрителей о работе полицейских — это не осталось незамеченным в ведомстве. Нашу коллегу, Марину Комиссарову, наградили благодарностью. Желаем успехов в работе и надеемся на долгое плодотворное сотрудничество.

Наша телекомпания поздравляет сотрудников пресс-службы УМВД России 1 из 2
Ведущая и корреспондент телекомпании Город - Марина Комиссарова

Категория: Новости

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